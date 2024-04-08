Beşiktaş'ta değnekçilik yapan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta değnekçilik yapan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Beşiktaş\'ta değnekçilik yapan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Beşiktaş'ta değnekçilik yaptığı ileri sürülen şahsı yakalayarak adli işlem başlattı. Y.K'nin Nispetiye Mahallesi'ndeki cadde ve ara sokaklarda araçlarını park eden sürücülerden ücret aldığı tespit edildi. Zanlı hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

08.04.2024 18:53  Güncelleme: 18:54
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Beşiktaş'ta, "değnekçilik" yaptığı ileri sürülen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Nispetiye Mahallesi'ndeki cadde ve ara sokaklarda Y.K'nin araçlarını park eden sürücülerden ücret aldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta değnekçilik yapan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

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