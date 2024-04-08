Beşiktaş\'ta değnekçilik yapan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Koenigsegg Envera: Lüks taşınabilir elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı arttıkça, kişisel kullanım için geliştirilen şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da artıyor. Koenigsegg markası için tasarlanan Envera, yüksek performanslı araçlar için taşınabilir bir batarya şarj istasyonu sunuyor. Envera, gücünü ve tasarımını Koenigsegg Agera'dan alıyor ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. 7.2 kW güç sağlayabilen bu taşınabilir şarj istasyonu, 100 – 400 volt AC voltaj uyumluluğu ve hem Tip 1 hem de Tip 2 AC şarj portlarına sahip. İsteğe bağlı olarak DC hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve toprak hata koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip olan Envera, sadece Koenigsegg süper otomobillerini değil, diğer markaların elektrikli araçlarını da şarj edebiliyor. Taşınabilir ve kullanışlı tasarımı, hızlı şarj kapasitesi, çeşitli uyumluluk, güvenlik özellikleri, dayanıklı ve sağlam yapısı, uzun şarj kablosu, kullanıcı dostu arayüz ve üstün tasarımıyla Koenigsegg Envera, elektrikli araç sahiplerine pratik, güvenli ve şık bir şarj çözümü sunuyor.