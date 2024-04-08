Beşiktaş\'ta değnekçilik yapan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Beşiktaş'ta, "değnekçilik" yaptığı ileri sürülen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Nispetiye Mahallesi'ndeki cadde ve ara sokaklarda Y.K'nin araçlarını park eden sürücülerden ücret aldığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 yenildi. Tuzlaspor'un gollerini Luka Stankovski, Enishan Ceylan (kendi kalesine) ve William Togui attı. Tuzlaspor'da Sadık Baş kırmızı kart gördü.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, görevlerine başladı. Devir teslim törenlerinde yapılan konuşmalarda, önceki başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlar da hizmetlerini sürdüreceklerini ve ilçelerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
Rockstar Games, GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanırken Türk oyuncular tarafından Türkçe dil eklenmesi yönünde bir kampanya başlatıldı. Şirketin bu kampanyaya nasıl cevap vereceği merak konusu.
Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı arttıkça, kişisel kullanım için geliştirilen şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da artıyor. Koenigsegg markası için tasarlanan Envera, yüksek performanslı araçlar için taşınabilir bir batarya şarj istasyonu sunuyor. Envera, gücünü ve tasarımını Koenigsegg Agera'dan alıyor ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. 7.2 kW güç sağlayabilen bu taşınabilir şarj istasyonu, 100 – 400 volt AC voltaj uyumluluğu ve hem Tip 1 hem de Tip 2 AC şarj portlarına sahip. İsteğe bağlı olarak DC hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve toprak hata koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip olan Envera, sadece Koenigsegg süper otomobillerini değil, diğer markaların elektrikli araçlarını da şarj edebiliyor. Taşınabilir ve kullanışlı tasarımı, hızlı şarj kapasitesi, çeşitli uyumluluk, güvenlik özellikleri, dayanıklı ve sağlam yapısı, uzun şarj kablosu, kullanıcı dostu arayüz ve üstün tasarımıyla Koenigsegg Envera, elektrikli araç sahiplerine pratik, güvenli ve şık bir şarj çözümü sunuyor.
Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı iPhone 16 serisinde, iPhone 16 Plus modelinin pil kapasitesi yüzde 8 düşecek ve 4006 mAh olacak. Bu durum, serideki diğer modellerde pil kapasitesinde bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor.
Araştırmacılar, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlar tarafından simüle edilmesini sağlayacak yeni bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma, bilgi kaybı ve iki bilgisayarı birleştirmenin zorluğu gibi iki ana sorunu çözüyor ve klasik bilgisayarların mevcut kuantum bilgisayarlardan daha az kaynak kullanarak hesaplamalar yapmasını sağlıyor. Kuantum ve klasik bilgisayarları birleştirmenin potansiyel faydaları arasında artırılmış işlem kapasitesi, daha geniş uygulama alanları, hata toleransının artması, enerji verimliliği, kuantum algoritmalarının erişilebilirliği, güvenlik ve şifreleme, bilimsel araştırmaların ilerlemesi yer alıyor.
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun dünyasında da ilerleme yaşanıyor. CD Projekt Red şirketi, yüksek bütçeli oyunlar geliştireceklerini açıkladı. Ubisoft CEO'sunun Skull and Bones'ı 'AAAA' olarak tanımlamasının ardından CD Projekt Red'in Mali İşler Direktörü, şirketin oyunlarının 'AAAAA' olacağını söyledi. Şirketin daha önce Cyberpunk 2077 için 125 milyon dolar harcadığı biliniyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Ural'ı tebrik ederken, Taşova Belediyesini ziyaretinde ise Özalp'e tebriklerini iletti. Ziyaretlerde Karabat'a CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP İl Başkanı İlker Küp ve parti yönetimi eşlik etti.
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