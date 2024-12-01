Beşiktaş'ta Deniz Düşmesi: Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta Deniz Düşmesi: Arama Çalışmaları Başladı

Beşiktaş\'ta Deniz Düşmesi: Arama Çalışmaları Başladı

MSB, Beşiktaş'ta denize düşen iki vatandaş için arama çalışmalarına destek veriyor.

01.12.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AFAD Başkanlığı'nın yardım talebi üzerine 23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde deniz düşen iki vatandaşın arama çalışmaları için harekete geçti.

AFAD Başkanlığı'nın yardım talebi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde deniz düşen iki vatandaşın arama çalışmaları için harekete geçti. MSB resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde denize düşen iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından Bakanlığımızdan destek talebinde bulunuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söz konusu talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekat Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan bot görevlendirildi. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı'na bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla Aşiyan/Beşiktaş önlerinde Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışına başladı. Görevlendirilen ekipler faaliyetlerini AFAD ile koordineli bir şekilde yürütüyor."

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Beşiktaş, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Deniz Düşmesi: Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
11:36 Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk’ü açıkladı Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
11:12 Hava muhalefeti tarlaları vurdu Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak
11:11 Acun Ilıcalı’dan eşi Çağla’ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla'ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil
11:06 Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 19:59:09. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Deniz Düşmesi: Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.