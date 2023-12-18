Beşiktaş\'ta İranlı genç denize atlayarak kayboldu

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BEŞİKTAŞ'ta cesedi balıkçılar tarafından bulunan İran uyruklu Jabar Sabokah'ın 26 Eylül günü denize düşen kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı ve dalgalara kapılarak kaybolduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy sahilinde dün 20.30 sıralarında balıkçılar tarafından suda bir ceset olduğu fark edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin cebinden çıkan pasaportundan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu anlaşıldı. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZE DÜŞEN KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kimliği tespit edilen Jabar Sabokah'ın, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşını kurtarmak için suya atladığı ve dalgalara kapılarak kaybolduğu öğrenildi. Denize düşen kız arkadaşının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.