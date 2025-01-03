Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

23 Kasım'da denize düşen Ayşe ve Velat Can'ı arama çalışmaları durduruldu, gemi trafiği normale döndü.

03.01.2025 19:16
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Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 23 Kasım 2024'te denizde kaybolan iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alınırken, denizde hem dalgıçlarla hem de havadan dronla tarama yapılıyor.

Kaybolan kardeşlerin yakınları da arama faaliyetlerini takip ediyor. Yakınları tarafından çiçek bırakılan iki kardeşin denize düştüğü alan AFAD ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince, çalışmaları yerinde takip eden iki kardeşin yakınları ile arama faaliyetini yürüten ekipler için çadır kuruldu. Kızılay personeli ise mobil araçlarla içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, AFAD ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin uhdesinde yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü.

Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da aileleriyle aynı ülkeye dönecekleri için Sarıyer'deki otelde kaldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika

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