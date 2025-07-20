Beşiktaş'ta Molotofkokteyli Saldırısı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir iş yerine molotofkokteyli atılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir oto galerinin önüne gelen şüpheli, yanında getirdiği molotofkokteyli iş yerine atarak kaçtı.

İş yerinin girişine denk gelen molotofkokteylinin neden olduğu küçük çaplı yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iş yerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin molotofkokteylini ateşe vererek iş yerine doğru fırlatıp kaçması yer aldı.