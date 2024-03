Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yoğun Bakımda

Güncel

Beşiktaş'ta, yolda "U" dönüşü yapan hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Semanur Hacıoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Dolmabahçe Caddesi'nde 18 Mart'ta, "U" dönüşü yapan, henüz ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile aynı yönden gelen Semanur Hacıoğlu'nun yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran yaralının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi.

"Kızım dönmedikten sonra benim için paranın pulun hiçbir önemi yok."

Baba Hüseyin Hacıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maddi olarak şu an hiçbir isteklerinin olmadığımı söyledi.

Kızının hayatı tehlike altında olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Kızım bu dünyaya dönmedikten sonra benim için paranın pulun hiçbir önemi yok. Ben bir babayım, ben acılıyım ve ben şunu diyorum: Bu ülkede adaletin yerini bulması lazım. Adaletin yerini bulması için kaç can daha feda etmemiz lazım." dedi.

Hacıoğlu, kızının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, doktorların bu konuda çaba sarf ettiğini anlattı.

Kazaya sebep olan sürücünün serbest bırakıldığına dikkati çeken Hacıoğlu, "Bir arkadaşımız, kediye vurduğunu, onu alıp bir an önce hayat bulması için veterinere koştura koştura götürdüğünü anlattı. Biz de babayız. Bizimki de evlat yani can. O da can, kedi de can. Canı veren Allah, yani insan nasıl bir cana kıyabilir. Videoda da görmüşsünüzdür. Bu kasten olmuş bir olay. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum." diye konuştu.

Bilirkişi raporunun çıkması halinde kızının yüzde yüz haklı olduğunun anlaşılacağını vurgulayan Hacıoğlu, hafif ticari aracın sürücüsünün serbest olduğunu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu sözlerine ekledi.