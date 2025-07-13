AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt

AK Parti\'den Pervin Buldan\'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
13.07.2025 12:20
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle" sözlerine cevap verdi. Çelik "Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yürütülmesiyle ilgili çerçeve" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sabah yaptığı tarihi açıklamada "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik" ifadelerini kullandı.

BULDAN: BU BİR SÜREÇ İTTİFAKI

Erdoğan'ın sözleri sorulan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle" dedi.

AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Pervin Buldan'ın sözlerine yanıt ise bugün Kızılcahamam Kampı'nda konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakıdır" sözleri sorulan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da dünkü bir takım eleştirileri Terörsüz Türkiye'ye dönük olarak zikrederken hatırlarsınız şunu söyledi; Bazıları esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Onun çift taraflı istismarı vardır biliyorsunuz.

AK Parti'den Pervin Buldan'ın 'Bu ittifak süreç ittifakı' sözlerine yanıt

Birincisi terörün varlığından nemalananlar vardır bir de terör bitsin cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından yürütülen her süreci hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, dolayısıyla meseleleri sürekli tıkanma noktasına götüren bir anlayış vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin bu şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıyla birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASINDAKİ ÇERÇEVE..."

Bu istismarları söz konusu olsa bile zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, ardından DEM Parti'nin yürüttüğü, çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin bundan sonra da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve."

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Son Dakika Politika AK Parti'den Pervin Buldan'ın 'Bu ittifak süreç ittifakı' sözlerine yanıt - Son Dakika

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