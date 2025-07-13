Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasında 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 7'nci gününde müşteki beyanları alındı. Yangında yaşamını yitiren 15 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bağcı'nın annesi Ezgi Bağcı ve babası Eray Bağcı, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Yangında hayatını kaybeden Eren Bağcı (15)

KÜÇÜK ÇOCUKLARA GÖNÜLLÜ EĞİTİM VERİYORDU

Eren Bağcı, kayak okulunun düzenlediği etkinlik kapsamında otelde bulunuyordu. Ankara'da yaşayan ve özel bir lisede eğitim gören Bağcı'nın, çok küçük yaşlarda kayak sporuna başladığı, son 3 yıldır ise bu sporu profesyonel olarak sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca Eren'in, kayak öğrenmek isteyen küçük çocuklara gönüllü olarak eğitim verdiği de belirtildi.

"30-40 YIL BOYUNCA YANGIN SİRENLERİ BİR KEZ OLSUN ÇALMAMIŞTIR"

Yangında oğlunu kaybeden anne Gözde Ezgi Çilingir Bağcı, "Tek evladımızı kaybettik. Bu kadar kötü para kazanmayı, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan insanların arasında iyi kalmayı başardığımız için gurur duyuyorum. Buradaki sanıklarla aramızdaki fark ahlaksızlık, vicdansızlık ve sevgisizliktir. Biz bu tabut otelde 78 canımızı kaybettik. Biraz teknik bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bizim de yangın alarm sistemleri şirketimiz var. Raporlara baktığımızda şunu görüyoruz; 30-40 yıl boyunca yangın sirenleri bir kez olsun çalmamıştır, çünkü kablosu yoktur. Sirenlere kablo çekili olmadığı ilk bilirkişi raporunda yazmaktadır. Silinen kamera kayıtları vardı. Bunları delil karartma doğrultusunda kimlerin sildiğinin tespit edilmesini talep ediyorum. 21 Ocak'tan sonra 65 gün boyunca ifade bile vermeyen otel yönetim kurulu üyeleri banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları kadar adalete yardımcı olmamışlardır" dedi.

Eren Bağcı'nın annesi Gözde Ezgi Çilingir Bağcı

"YAN ODADAKİLERİ BİLE UYANDIRMADILAR"

Bağcı, olay günü "tabut otel" olarak nitelendirdiği işletmede 78 insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Otel yönetimi otelden çıkarken, yan odasındakileri bile uyandırmamıştır. Bu nasıl bir caniliktir anlamak mümkün değil. Burada dinlediklerimiz, acılarımızla dalga geçmektir. Sanık ifadelerinden anladığımız, Kartal Otel Turizm Ticaret Sanayi AŞ'ye ait çatı kuruluşu var. Bu şirketin diğerleriyle ortaklığı var. Burada otel sahipleri diğer otelle kavgalı olduklarını söyleseler de pek çok karar ortak alınmak zorunda." ifadesini kullandı.

Bağcı, görevini yapmayan kamu kurumlarının da yaşanan bu acının sebebi olduğunu aktararak, sanıkları kastederek "bu katillerin" en ağır şekilde cezalandırılacağına inandığını dile getirdi.

"SİZ SADECE KATİL DEĞİL VATAN HAİNİSİNİZ"

Baba Rıza Eray Bağcı ise hayatını kaybeden tüm canlar için adalet aradıklarını ifade ederek, 7 gündür burada "sanıkların tiyatrosunu" izlediklerini ifade etti. Eren'in ahlaklı, sevgi dolu ve iyi bir çocuk olduğunu dile getiren Bağcı, Eren'in sanıkların sahip olmadığı tüm ahlaka, sevgiye ve güzelliğe sahip olduğunu anlattı.

Yangında 36 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Bağcı, şöyle devam etti: "(Sanıklara dönerek) Siz katil değil aynı zamanda vatan hainisiniz, çünkü bu ülkenin geleceğini çaldınız. Eren 15, Ömür 18 yaşındaydı. Sanıklar 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum, kağıt üzerinde.' diyor. Herkesi diğerini suçluyor. Sonunda canlarını yitiren bizler, sanırım suçlu olarak ilan edileceğiz. Burada organize kötülüğün karşısında sanıklar çocuklarından ayrı kalmışlar, incinmişler, cezaevinde sıkılıyorlarmış, karıncayı bile incitmezlermiş, 2,5 aydır uyuyamıyorlarmış ki 2,5 ay iddianame hazırlandıktan sonraki süre. Demek ki ondan önce uyuyabiliyorlarmış. Bu ifadeleri verenleri kendi vicdansızlıklarıyla baş başa bırakıyorum."

Eren Bağcı (sağda) ve babası Eray Bağcı (solda)

Bağcı, silinmiş kamera kayıtlarından bahsedildiğini, 21 Ocak'tan sonra şirket banka hesaplarının boşaltıldığını öne sürdü. Gözde Ezgi Çilingir Bağcı ve Rıza Eray Bağcı, davaya katılma taleplerinin devam ettiğini aktararak, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatlarının beyanlarıyla duruşma sürüyor.