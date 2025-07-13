MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayan süreçte kritik bir eşik geçildi. PKK'lı teröristlerden oluşan 30 kişilik ilk grup Süleymaniye'de silahlarını yaktı.
Tören için bu şehre giden eski milletvekili Leyla Zana, Celal Talabani'nin oğlu KYB Başkanı Bafıl Talabani'yi ziyaret etti. Talabani tarafından eli öpülerek karşılanan Leyla Zana, duygulu anlar yaşadı.
Talabani'yi kucaklayan Zana, başkanlık ofisine kadar el ele gitti. Leyla Zana ve beraberindeki heyet üyelerinin samimi bir ortamda karşılanması ise büyük ses getirdi.
Son Dakika › Politika › Leyla Zana, Bafıl Talabani tarafından böyle karşılandı - Son Dakika
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