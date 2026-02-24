Beşiktaş'ta Ramazan Dayanışması, Mahalle İftarlarıyla Başladı

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi ramazan ayında mahalle iftarları düzenleyerek, ilçe sakinlerini aynı sofrada buluşturuyor.
Beşiktaş'ta mahalle iftarlarının ilki, Ortaköy Kapalı Pazar Yeri'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da programa katılarak yurttaşlarla beraber iftar yaptı.
Belediye, yurttaşların iftar alanına kolay ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için farklı noktalardan servis araçları kaldırdı.
Mahalle kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen iftar buluşmaları, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek.
