Beşiktaş'ta sağanak sonrası su basan Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta sağanak sonrası su basan Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapatıldı

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Beşiktaş\'ta sağanak sonrası su basan Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapatıldı
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Beşiktaş\'ta sağanak sonrası su basan Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapatıldı
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Beşiktaş'ta etkili olan sağanak nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçitte yol trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta etkili olan sağanağın ardından Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollar göle dönerken Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçidi su bastı. Ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
Nispetiye CaddesiZincirlikuyuBeşiktaşGüncelYaşamSon Dakika

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