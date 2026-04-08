Teröristler İsrail Başkonsolosluğu\'na Saldırdı: 3 Terörist Etkisiz, 2 Polis Yaralı

Üç terörist, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiraladıkları araçla dün saat 12'de Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu plazanın önüne geldi. Çelik yelek ve kamuflaj giyerek inip, uzun namlulu silahlarla atışa hazırlandılar. Bir minibüs sürücüsü durumu görünce kaçtı. Teröristler, iki yıldır kullanılmayan konsolosluk binasına ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı; iki polis yaralandı, üç terörist etkisiz hale getirildi.

Yaralı yakalanan Onur ve Enes Çelik kardeşlerden, aracı kiralayan Onur Çelik'in uyuşturucu sabıkası olduğu, ancak yasadışı örgüt bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Ölü ele geçirilen terörist Yunus Emre Sarban, Adana Yüreğir nüfuslu 32 yaşında olup, 2018'de babasıyla cinayete karışmış ve babası hapis cezası almıştı. Sarban, üç ayda tahliye edilip Kocaeli'ne taşındı.

Araçta cop, bere ve altı kar maskesi bulundu. Sarban'ın IŞİD ile bağlantılı olduğu, 2018'de Tekirdağ'da IŞİD'çilerle kiralık araç, maske ve silah temini için yazıştığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. O olayda, araçta intihar eylemi yazışmaları ve IŞİD marşları ele geçirilmişti. Sarban'ın evinde IŞİD'i destekleyen kitaplar bulundu, dijital malzemelerde şehadet söylemleri yer aldı.

Sarban, sorgusunda terör örgütü irtibatını reddetti, ancak Tekirdağ'daki davada IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılandı. 2019'da tahliye edilen sanıklar arasında yer aldı, malvarlığı 2021'de donduruldu, 2024'te tedbir kararı kaldırıldı. Sarban'ın tersane işçisi olduğu ve sosyal medyada IŞİD ile ilgili paylaşımlar yaptığı, Yalova'daki IŞİD hücresiyle bağlantılı 'Ahlak ve Sünnet Dergisi'ni desteklediği tespit edildi.