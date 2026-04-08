Teröristler İsrail Başkonsolosluğu'na Saldırdı: 3 Terörist Etkisiz, 2 Polis Yaralı

08.04.2026 09:40
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralanan araçla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu'na saldıran üç terörist, polisin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi. İki polis yaralandı, olayın detaylarında teröristlerden birinin IŞİD bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Üç terörist, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiraladıkları araçla dün saat 12'de Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu plazanın önüne geldi. Çelik yelek ve kamuflaj giyerek inip, uzun namlulu silahlarla atışa hazırlandılar. Bir minibüs sürücüsü durumu görünce kaçtı. Teröristler, iki yıldır kullanılmayan konsolosluk binasına ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı; iki polis yaralandı, üç terörist etkisiz hale getirildi.

Yaralı yakalanan Onur ve Enes Çelik kardeşlerden, aracı kiralayan Onur Çelik'in uyuşturucu sabıkası olduğu, ancak yasadışı örgüt bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Ölü ele geçirilen terörist Yunus Emre Sarban, Adana Yüreğir nüfuslu 32 yaşında olup, 2018'de babasıyla cinayete karışmış ve babası hapis cezası almıştı. Sarban, üç ayda tahliye edilip Kocaeli'ne taşındı.

Araçta cop, bere ve altı kar maskesi bulundu. Sarban'ın IŞİD ile bağlantılı olduğu, 2018'de Tekirdağ'da IŞİD'çilerle kiralık araç, maske ve silah temini için yazıştığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. O olayda, araçta intihar eylemi yazışmaları ve IŞİD marşları ele geçirilmişti. Sarban'ın evinde IŞİD'i destekleyen kitaplar bulundu, dijital malzemelerde şehadet söylemleri yer aldı.

Sarban, sorgusunda terör örgütü irtibatını reddetti, ancak Tekirdağ'daki davada IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılandı. 2019'da tahliye edilen sanıklar arasında yer aldı, malvarlığı 2021'de donduruldu, 2024'te tedbir kararı kaldırıldı. Sarban'ın tersane işçisi olduğu ve sosyal medyada IŞİD ile ilgili paylaşımlar yaptığı, Yalova'daki IŞİD hücresiyle bağlantılı 'Ahlak ve Sünnet Dergisi'ni desteklediği tespit edildi.

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
