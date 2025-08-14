Beşiktaş'ta 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
