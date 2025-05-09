Beşiktaş'ta Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren konaklama yerlerine yönelik yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili mevzuatlara uymadığı tespit edilen bazı işletmeler mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan konaklama yerlerine yönelik yangın güvenliği denetimlerine devam ediyor. Denetimler sonucunda, ilgili mevzuata uymayan bazı otel ve pansiyonlar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Komşularımızın can güvenliği önceliğimiz. İlçemizdeki konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimlerimizi sürdürüyor, itfaiye raporu olumsuz sonuçlanan işletmelerin faaliyetlerine izin vermiyoruz. Güvende bir Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Amacımız, işletme sahiplerini mevzuata uygun şekilde hizmet vermeye teşvik etmek"

Zabıta Müdürlüğü personeli Rıdvan Doroğlu ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu görevlileri olarak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu kapsamda itfaiye raporu olumsuz sonuçlanan otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinin faaliyetlerine müsaade edilmemektedir. Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilgili mevzuatlar doğrultusunda bu tür iş yerlerine gerekli tebligatları yaptıktan sonra, kamu güvenliği adına söz konusu işletmeler mühürlenerek faaliyetten men edilmektedir. Bu uygulama sadece denetim ve ceza amacı taşımamakta. İlerde yaşanabilecek, telafisi imkansız kayıpların önlenmesi hedeflemektedir. Amacımız hem işletme sahiplerini mevzuata uygun şekilde hizmet vermeye teşvik etmek hem de vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu ortamlarda konaklamalarını sağlamaktır. Bu konuda tüm ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.