Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangının çıktığı gece kulübünün yer aldığı apartman önünde, 1 Mayıs'a katılım çağrısı yapıldı.
DEM Partisi İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun da aralarında yer aldığı bazı siyasi parti ve STK üyeleri, tadilat sırasında çıkan yangınla 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün önünde bir araya geldi.
Parti ve STK bayrakları taşıyan gruptakiler, "İşçi katliamlarına karşı 1 Mayıs'ta Taksim'e" yazılı pankart da taşıdı.
Yaşamını kaybeden işçilerin hesabının sorulması istenen basın açıklamasında, 1 Mayıs'ta Taksim'de toplanma çağırısı da yapıldı.
Açıklamanın ardından söz alan Çiçek Otlu, hayatını kaybeden işçileri andı ve 1 Mayıs'ta Taksim'de toplanılması çağrısını yineledi.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybedenler için 1 Mayıs çağrısı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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