Beşiktaş ve KİPTAŞ'tan Tesisleşme İş Birliği - Son Dakika
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Beşiktaş ve KİPTAŞ'tan Tesisleşme İş Birliği

Beşiktaş Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan KİPTAŞ ile tesisleşme süreçlerini kapsayan bir iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreni Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve kulüp yetkilileri önemli açıklamalarda bulundu.

09.10.2024 18:03  Güncelleme: 19:12
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(İSTANBUL)- Beşiktaş Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile tesisleşme süreçlerini kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği protokolünün imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İkinci Başkan Hüseyin Yücel katıldı. İmza töreni Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, İBB iştiraki KİPTAŞ ile tesisleşme süreçlerini kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreninde KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat birer konuşma yaptı.

"Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibi bizimle güçlü bir iletişim kurdu"

Hasan Arat konuşmasında şunları söyledi:

"Kulübümüzün ufkunu genişletecek önemli girişimlerde bulunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibi bizimle güçlü bir iletişim kurdu. Bu doğrultuda kamu yararı ve sosyal faydayı ön planda tutan KİPTAŞ'la işbirliği anlaşması imzalıyoruz. İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, koyu bir Beşiktaş taraftarı ve kongre üyemiz. Tesisleşmenin önemini sürekli dile getiriyoruz. Yeni tesisler kazanmak ve var olan tesislerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. KİPTAŞ, tesisleşme sürecimizde çözüm ortağımız olacak. KİPTAŞ, güçlü kadrosu ve alanındaki tecrübesiyle bize müşavirlik yapacak. İnşaat, güçlendirme, tadilat ve dekorasyon gibi konularda KİPTAŞ'tan hizmet alacağız.

"Anlaşmanın Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Şan Ökten Tesisleri ile ilgili bir projemiz vardı. KİPTAŞ bu konuda bize yardımcı oldu. Bu projenin izinlerini kısa zaman sonra almış olacağız. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a teşekkür ediyorum. Anlaşmanın Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Taraftarlarımıza önem veriyoruz. İsteklerini ve şikayetlerini ciddiye alıyoruz. Kara duvar projesiyle ilgili her şeyi yaptık. Bu konu devletin ilgili kademelerinde görüşülüyor. Şu ana kadar bir olumsuz cevap yok. Yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Gerekli izinler çıktıktan sonra dört beş hafta içinde düzenlemeler tamamlanacaktır.

"Beşiktaş'ın mal varlığını korumamız lazım"

Taraftarlarımız tribünleri dolduruyor. Bu şekilde devam etmesini arzuluyoruz. Öğrencilerimizin bilet fiyatlarıyla ilgili haklı talepleri var. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Beşiktaş'ın gayrimenkulleri iyi yönetilmemiş. Beşiktaş'ın mal varlığını korumamız lazım. Bu konuda camianın hislerini iyi analiz etmek gerekiyor. Çok çalışıyoruz. Sportif başarıyla beraber arzuladığımız hamleleri yapmaya çalışacağız."

Kurt:  Spor kulüplerine büyük önem veriyoruz

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt da "Bu anlaşma, Beşiktaş'ın geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacak. Beşiktaş'ın mevcut mülklerinin kıymetlendirilmesi ve daha efektif kullanılmasıyla ilgili mücadelesini yakından takip ediyoruz. KİPTAŞ olarak 2019'dan beri kamu faydasını ön planda tutuyoruz. Spor kulüplerine büyük önem veriyoruz" dedi.

Hasan Arat, imza töreninin sonunda KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a günün anısına ismi yazılı Beşiktaş forması hediye ederken, İkinci Başkan Hüseyin Yücel de kulübün simgesi Kartal heykeli takdim etti.

Kaynak: ANKA

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