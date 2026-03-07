Beşiktaş Yangını ve Silahlı Saldırı - Son Dakika
Son Dakika

Beşiktaş Yangını ve Silahlı Saldırı

07.03.2026 14:25
Beşiktaş'ta yangın çıkaran iş yeri sahibi Y.D., evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İstanbul Beşiktaş'ta iş yerinde yangın çıkarılmasından iki gün sonra evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Levent Mahallesi'nde 2 Mart'ta bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İncelemelerde yaya olarak gelen 2 şüpheliden birinin iş yerini yakmaya çalıştığı, diğerinin ise cep telefonuyla olayı kayda aldığı belirlendi.

Polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A. (18) ile cep telefonuyla video kaydı alan S.M. (18) Bağcılar'da yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Mart'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 Mart'ta bir kişinin evinin önünde aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Y.D. (38), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İncelemelerde, Y.D'nin iki gün önce Beşiktaş'ta yangının çıktığı iş yerinin sahibi olduğu belirlendi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Yangını ve Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:26
SON DAKİKA: Beşiktaş Yangını ve Silahlı Saldırı - Son Dakika
