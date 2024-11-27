Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Güncel

Albayrak Grubunun Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Albayrak Grubunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Ziraat Katılımın destekleriyle düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli eserlerden oluşan serginin açılışı vesilesiyle Albayrak Grubuna teşekkür etti.

Konya'nın kültür ve sanatın merkezi olduğunu dile getiren Altay, "Hat sanatı, ince ayrıntılarında saklı olan hikmet ve zarafetiyle medeniyetimizin dünya ile bağlantısını, Allah'a olan yakınlığımızı ve onun adını her daim yüceltme çabamızı en güzel şekilde yansıtan sanat dallarından biridir. Hat sanatının sabırla yoğrulan her bir satırı bize tam anlamıyla şu mesajı veriyor; 'İman, estetik ile birleştiğinde ruhumuzu besleyen bir nehre dönüşür.' İşte bu sergi o nehri bize sunuyor." diye konuştu.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de Albayrak Grubu olarak kalıcı değerler üretme sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

Kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini, 6 yılda binden fazla kitabı okuyucuyla buluşturduklarını dile getiren Sivri, "Aynı şekilde Bilge Çocuk dergisinden Derin Tarih dergisine, 7'den 70'e, 12 dergimizle, farklı alanlarda dergilerimizle, insanımıza kültür coşkusunu ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Düzenledikleri serginin de kalıcı değer üretme gayretlerinin bir tezahürü olduğunu aktaran Sivri, "İslam medeniyetinde Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması, tebliği kadar yazılmasına da çok büyük önem verilmiştir. Hattatlar Allah kelamını en güzel şekilde yazmak için geçmişten bugünümüze kadar bir gayret içerisinde bulunmuşlardır." dedi.

Sivri, sergide Türkiye'nin tanınan hattatlarının önemli eserlerine yer verdiklerini ve sergiyi 24 farklı şehre ulaştırdıklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol heyeti ile ziyaretçiler sergideki eserleri inceledi.