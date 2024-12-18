Besni\'de 80 Üreticiye Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 80 üreticiye süt sağım makinası dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması" projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen yüzde 70 hibeli, 80 üreticiye süt sağım makinesi törenle dağıtıldı.

Dağıtım programına katılan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, desteğin besicilere hayırlı olmasını diledi. ???????