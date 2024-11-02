Besni\'de İki Ayrı Trafik Kazası

Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında Hasan Kara ve Oruç Bostan yaralandı.

İlk kaza, Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kara idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanala düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kara, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.İkinci kaza Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 02 AAJ 467 plakalı otomobil, Bengü Y.'nin kullandığı 02 AY 978 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Ahmet K.'nin otomobilinde bulunan Oruç Bostan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bostan, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)