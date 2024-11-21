Besni\'de Taşlı Sopalı Kavga: 4 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kızılin köyünde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.D, M.D, M.T. ve Y.B. darp sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.