Beton Mikseri Mahallede Tehlike Saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beton Mikseri Mahallede Tehlike Saçıyor

Geniş Video İzle

Hatay Kuruyer Mahallesi muhtarı, beton mikserlerinin yola döktüğü betonlar nedeniyle tehlike olduğuna dikkat çekti.

27.01.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mikserlerden yola dökülen beton muhtarı kızdırdı

Mahalle muhtarı Yusuf Karadeniz: "Keskin virajlarda beton dökülmesinden sonra karşıdan gelen araçlara tehlike saçıyor"

Muhtar Karadeniz: "Köyümüzün adı Kuruyer ama bundan sonra artık tozlu köy olsa yeridir"

HATAY - Hatay'da bir beton mikserinin yola beton döktüğü anlar kameraya yansırken, mikserlerin yola sıklıkla beton dökmesine mahalle muhtarı tepki gösterdi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da inşa çalışmaları esnasında kamyon ve beton mikseri sürücüleri zaman zaman yaptıklarıyla tepki çekiyorlar. Kent merkezinde hafriyat kamyonları ve beton mikserleri sıklıkla görülür durumda. Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde seyir haldeki bir beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Yol boyunca ara ara durarak beton döken mikser sürücüsü, yaptığına aldırış etmeden yoluna devam etti. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallede bulunan Özaykut Beton'a ait beton santrali mikserlerinin yola sıklıkla beton dökmesine tepki gösteren mahalle muhtarı Yusuf Karadeniz yaşananlara tepki gösterdi.

"Keskin virajlarda beton dökülmesinden sonra karşıdan gelen araçlara tehlike saçıyor"

Beton mikserlerinin yollara sıklıkla beton döktüğüne ve mahallede bulunan Özaykut Beton'a ait beton santralinin mahalleye zarar verdiğini söyleyen muhtar Karadeniz, "Beton santrali buraya geldikten beri köyümüz toz oluyor. Çevrede çok sayıda yerleşim yeri olmasına rağmen beton santralini buraya kurdular. Defne ilçesi Harbiye yolu kapalı olduğu için Yayladağı ilçesindeki beton mikserleri dahil hepsi Altınözü yolundan geçiyor. Birçok beton mikseri de yola beton dökerek çıktığı için pis bir görüntü oluyor. Saçılan betonlar kuruduktan sonra kazaya sebep oluyor. Keskin virajlarda beton dökülmesinden sonra karşıdan gelen araçlara tehlike saçıyor. Beton mikserlerinden sürekli beton dökülüyor. Köy halkı olarak eğer önlem alınırsa çok memnun olacağız. Mikserlerini döktükleri betonları sürekli videoları alıyoruz. Çektiğimiz videolarda beton mikserinin beton döktüğü görülüyor. Biz beton santrallerinden kurtulmak istiyoruz. Köyümün adı Kuruyer ama bundan sonra artık tozlu köy olsa yeridir. Bu santrali buradan istemiyoruz. Bize aşırı derecede zararı var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton Mikseri Mahallede Tehlike Saçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: Beton Mikseri Mahallede Tehlike Saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.