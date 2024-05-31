Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken işçi hayatını kaybetti

Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken işçi Mustafa Marık'ın başı sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Marık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 17:49
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DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi Mustafa Marık (51), hayatını kaybetti.

Karahisar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir inşaatta beton döküldükten sonra aracın destek ayakları kapatıldı. Ancak bu sırada inşaat işçisi Mustafa Marık'ın başı, metal ayakla aracın arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi Marık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Marık'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Denizli, Tavas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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