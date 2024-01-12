BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elmastaş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Elmastaş, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafına oy verdi.

"Çevre-Yaşam"da Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğraflarını tercih eden Elmastaş, "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafına oy kullandı.

Elmastaş, "İlginç fotoğraf kareleri var. Burada özellikle Filistin ve Gazze'deki katliamdan dolayı ortaya çıkan çok ilginç kareler var. Farklı açılardan çekilmiş çok güzel fotoğraflar var. Gazze ile ilgili olan kareler iyi yakalanmış. İnşallah bu kareler bir daha çekilmez ve bu savaş bir an önce biter. İnşallah dünya bir daha böyle bir katliamla yüzleşmez." diye konuştu.