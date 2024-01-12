 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Elmastaş, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Elmastaş, 'Deprem: Umut' kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın 'Depremin umudu' fotoğrafını seçti ve 'Gazze: Kanıt' kategorisinde ise Ashraf Amra'nın 'Yanımda ol anne' fotoğrafına oy verdi. Elmastaş, 'Çevre-Yaşam'da Şebnem Coşkun'un 'Buzulda tek başına', 'Haber'de Mahmut Serdar Alakuş'un 'Gökyüzü akrobasisi' fotoğraflarını tercih etti ve 'Spor'da ise Sergei Gapon'un 'Sahada isyan' fotoğrafına oy kullandı. Elmastaş, 'İlginç fotoğraf kareleri var. Burada özellikle Filistin ve Gazze'deki katliamdan dolayı ortaya çıkan çok ilginç kareler var. Farklı açılardan çekilmiş çok güzel fotoğraflar var. Gazze ile ilgili olan kareler iyi yakalanmış. İnşallah bu kareler bir daha çekilmez ve bu savaş bir an önce biter. İnşallah dünya bir daha böyle bir katliamla yüzleşmez.' diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
12.01.2024 - 15:33,
Abone Ol

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elmastaş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Elmastaş, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafına oy verdi.

"Çevre-Yaşam"da Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğraflarını tercih eden Elmastaş, "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafına oy kullandı.

Elmastaş, "İlginç fotoğraf kareleri var. Burada özellikle Filistin ve Gazze'deki katliamdan dolayı ortaya çıkan çok ilginç kareler var. Farklı açılardan çekilmiş çok güzel fotoğraflar var. Gazze ile ilgili olan kareler iyi yakalanmış. İnşallah bu kareler bir daha çekilmez ve bu savaş bir an önce biter. İnşallah dünya bir daha böyle bir katliamla yüzleşmez." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eren Üniversitesi, Bitlis, Gazze, Deprem, Medya, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika


16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder

Son Dakika
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:25 Aralarında Ankara ve Konya da var! DEM Parti, yerel seçimlerde 7 ilde aday gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:41:51. #1.13#
SON DAKİKA: BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement