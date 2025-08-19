BEÜ ve Başsavcılıktan İş Birliği Protokolü

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı arasında lisansüstü eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Senato Salonu'nda iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında, il merkezi ve ilçelerde görev yapan Cumhuriyet Başsavcılığı mensuplarına, BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarında kontenjan ayrılacak.

İmzalanan protokolle ilgili programların genel öğrenci kontenjanlarının yüzde 20'si savcılık personeline tahsis edilecek.

Başvurularda hakim ve savcı ile hakim ve savcı adaylarına öncelik verilecek, boş kontenjan kalması durumunda ise diğer personelin başvuruları değerlendirmeye alınacak.

İmza programında konuşan Elmastaş, üniversitenin bölgesel ihtiyaçlara yönelik akademik çalışmalar yürütmeye devam ettiğini belirterek, "Bu iş birliği protokolü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı mensuplarının mesleki ve akademik gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Genç ise mesleki gelişim ve akademik ilerleme adına bu iş birliğinin verimli sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, Elmastaş'a teşekkür etti.

İmza töreninde BEÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Behçet Kocaman da hazır bulundu.