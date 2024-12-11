Bey Mahallesi Tarihi Dönüşümle Canlanıyor - Son Dakika
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Bey Mahallesi Tarihi Dönüşümle Canlanıyor

Gaziantep'in Bey Mahallesi, restorasyon projesiyle kültürel ve turistik bir merkez haline geldi.

11.12.2024 15:19
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Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi, kapsamlı bir restorasyon ve dönüşüm projesiyle turizme kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı kültürleri yüzyıllardır bir arada barındıran mahalle, zengin tarihi ve mimari dokusuyla dikkat çekiyor.

Mahallede Kurtuluş Camisi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi (Aziz Bedros Kilisesi), Kendirli Kilisesi, Bey Camii, Kozanlı ve Eyüboğlu Camileri gibi önemli dini yapılar bulunuyor.

Gaziantep'in geleneksel taş işçiliği ve sivil mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran mahalle, Osmanlı dönemine özgü dar sokakları ve çıkmazlarıyla özgün bir şehir dokusunu koruyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Sokak Sağlıklaştırma" projesi ile mahalledeki 200'e yakın evin cepheleri yenilendi.

Betonarme yapıların kaldırıldığı projede, özgün taş dokusu restore edilerek cephelerdeki taşlar ve ahşap doğramalar yenilendi. Ayrıca çatılar onarıldı, altyapı sistemleri (su ve kanalizasyon) yenilendi, sokaklar kesme bazalt taşlarla döşendi ve modern aydınlatma sistemleriyle mahalle estetik bir görünüme kavuştu.

Mahalledeki Hanifioğlu ve Noter Sokakları, "Sanat Sokağı" olarak düzenlendi. Yöresel kültüre ait izler taşıyan heykeller ve üç boyutlu tasarımlar sokakları süslerken, sağır duvarlar dekoratif desenlerle hareketlendirildi. Ayrıca mahallede sanat kurslarının düzenleneceği, yerel sanatçıların eserlerini sergileyebileceği alanlar oluşturuldu. Geleneksel el sanatları, resim, müzik, tiyatro ve halk oyunları gibi etkinliklerle mahalle, bir kültür merkezi haline getirildi.

Proje kapsamında, Osmanlı dönemine ait 5 tescilli taş konağın restorasyonu tamamlandı. Özgün detaylar korunarak yapılan restorasyonlarla, bu konaklar hem Gaziantep'in geleneksel yaşam kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayacak hem de turizme hizmet edecek. Konaklar, günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenerek ziyaretçilere kapılarını açtı.

Dünyada şehir adıyla anılan tek mutfak olma özelliğine sahip Gaziantep mutfağı, Bey Mahallesi'nde de önemli bir yer tutuyor. Proje kapsamında mahallede, yöresel lezzetlerin sunulacağı yemek mekanları ve kütüphane kafeler kuruldu. Turistlerin yanı sıra bölge sakinlerinin de keyifle vakit geçirebileceği alanlar, Gaziantep mutfağını tanıtmayı hedefliyor.

Proje, Gaziantep'in tarihi kimliğine değer katmanın yanı sıra şehrin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Yeni turist akışını destekleyecek bu dönüşüm, aynı zamanda istihdam yaratacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

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