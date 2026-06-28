Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Pınarönü Mahallesi'nde tarımsal sulama amacıyla kullanılan havuzun kenarında oynayan Hazal Nur Nelik (2), havuza düştü.
Çocuğunu havuzdan çıkaran baba Musa Nelik, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Beyağaç'ta 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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