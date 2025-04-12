Beyaz Saray: Çin'in Misillemeleri Olumsuz Olabilir

Beyaz Saray: "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz"

WASHINGTON - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Leavitt açıklamasında Çin'e gözdağı vererek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

"Başkan, İran'ın bir seçim yapması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etti"

İran ile yaşanan nükleer gerilim hakkında da konuşan Leavitt, "Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde cehenneme gideceğini bilmesini istiyor" diye konuştu.

Trump'ın nihai amacının İran'ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak olduğunu söyleyen Leavitt, diplomatik çabaların başarısız olması durumunda "tüm seçeneklerin masada" olduğunu vurguladı. Leavitt, "Ancak İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etti. ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur. Başkan da böyle düşünüyor. Bu konuda çok güçlü hisleri var" şeklinde konuştu.

"Trump Türkiye'ye gidecek mi?"

Trump'ın Orta Doğu turu çerçevesinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin sorulan soruya Leavitt, "Başkan'ın yurtdışı gezisi ile ilgili olarak Suudi Arabistan'a gideceğini ve bu gezide başka ülkelerin de olabileceğini söylemek dışında herhangi bir ayrıntı bilmiyorum. Detaylar üzerinde çalışıyoruz. Defalarca söylediğim gibi bu seyahatin içeriğini mümkün olan en kısa zamanda paylaşacağız" dedi.