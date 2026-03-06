Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı

Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Saray\'dan ABD\'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
06.03.2026 20:29  Güncelleme: 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Saray\'dan ABD\'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
Haber Videosu

Beyaz Saray, İran'a yönelik hava saldırılarını GTA oyunundan montajlanmış bir video ile paylaşarak sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Beyaz Saray'ın, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını Grand Theft Auto (GTA) oyunundan montajlanmış bir video ile paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

ABD'DEN "BEYAZ SARAY" MONTAJLI" PAYLAŞIM

Beyaz Saray, resmi X hesabından, İran'a yönelik saldırıların GTA oyunundan bir bölümle harmanlanmış bir videosunu paylaştı.

"Destansı Öfke Operasyonu" başlığıyla yapılan paylaşımda, "İran'ın füze depolarını yok et. Donanmalarını yok et. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklarından emin ol. Hedefe kitlendik." ifadeleri kullanıldı."

"İŞTE YENİDEN BAŞLIYORUZ"

43 saniyelik videoda, GTA oyunundan bir karakterin, "Lanet olsun, işte yeniden başlıyoruz." cümlesinin ardından ABD'nin İran'da vurduğu hedeflerin görüntüleri yer aldı.

X'te paylaşıldıktan kısa süre sonra ciddi etkileşim alan paylaşıma yorum yazan birçok kullanıcı, "İran'la savaş gibi ciddi bir süreçte bu tür alaycı bir paylaşımın profesyonel bir iletişim yöntemi olmadığı" yönünde görüşler ortaya koydu.

Bazı kullanıcılar, İran'la savaşı Jeffrey Esptein dosyalarını örtmek için kullanıldığını savunurken, bazıları ise ABD'nin savaşa aslında İsrail için girdiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Beyaz Saray, Güvenlik, Güncel, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.