Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun son 3 günde 2 görüşmesini 'çaresizlik' saydığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun son 3 günde 2 görüşmesini 'çaresizlik' saydığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Netanyahu, son üç günde Trump'la iki kez görüşerek desteğinin artırılmasını istedi. Beyaz Saray'ın bu lobi faaliyetini 'çaresizlik işareti' ve Netanyahu'nun 27 Ekim seçiminde geride olduğunu düşündüğünün göstergesi saydığı öne sürüldü.

Beyaz Saray'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim kampanyası için yürüttüğü lobi faaliyetlerini "çaresizlik işareti" olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu son üç gün içinde ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez görüştü ve kendisine yönelik desteğini artırmasını istedi.

ABD'li kaynak, Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun yürüttüğü yoğun lobi faaliyetlerini "çaresizlik işareti" olarak değerlendirdiğini ve söz konusu girişimleri "İsrail Başbakanı'nın seçim yarışında geride olduğunu düşündüğünün göstergesi" olarak yorumladığını ileri sürdü.

İsrailli bir kaynak ise Netanyahu'nun Trump'a İsrailli gazetecilerle telefon görüşmeleri yaparak kendisine verdiği desteği dile getirmesini önerdiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tam destek verdiğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Netanyahu'ya destek vermeyi reddederek, "Bibi Netanyahu'ya saldırmıyorum, ancak Bibi Netanyahu'yu desteklemiyorum da. Bence nihayetinde önemli olan başkanın desteğidir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçime sayılı günler kala yapılan son kamuoyu araştırmaları, hem Başbakan Netanyahu liderliğindeki bloğun hem de Gadi Eisenkot'un en güçlü isim olarak öne çıktığı muhalefet bloğunun hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadığını ortaya koymuştu.

Kaynak: AA
Donald TrumpBeyaz SarayPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
20:35
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
20:01
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
19:35
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
19:26
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 20:37:40. #7.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun son 3 günde 2 görüşmesini 'çaresizlik' saydığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei