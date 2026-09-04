Beyaz Saray internet sitesinde göçmen karşıtı iki yeni oyun tanıtıldı
Beyaz Saray'ın internet sitesinde göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sınıra duvar inşa edilmesini konu alan çevrimiçi oyunlar yer aldı. "Duvarı inşa et" adlı oyunda güney sınırından gelenlere karşı duvar örülürken, "Rio koşusu" oyununda sınır devriyesinin yakaladığı her kişi sınır dışı edilmiş kabul ediliyor.
Beyaz Saray'ın internet sitesinde göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sınıra duvar inşa edilmesini konu alan çevrimiçi oyunlar yer aldı.
Beyaz Saray'ın internet sitesinde tanıtılan bu çevrimiçi oyunlardan ikisinde göçmenlerin sınır dışı edilmesine yer verildi.
"Duvarı inşa et" adlı oyunda "sınırın yaklaşanlardan korunması" istenirken, tetris oyununa benzer şekilde üst üste konulan bloklarla güney sınırından gelenlere karşı duvar örülüyor.
"Rio koşusu" adlı oyun ise Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri boyunca sınır devriyesi yapılmasını konu alıyor.
Oyunda klasik yılan oyununa benzer şekilde yönlendirilen görevlinin yakaladığı her kişi sınır dışı edilmiş kabul ediliyor.
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