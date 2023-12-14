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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına endişeyle yaklaşıyor - Son Dakika
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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına endişeyle yaklaşıyor

Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonların uygulanma şekline ilişkin endişelerini Tel Aviv'e iletti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'e olan desteklerini yinelerken, İsrail ordusunun sivil kayıpları konusunda daha hassas olması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze'deki sivil kayıpları konusundaki endişelerini dile getirdiği ifade edildi.

Beyaz Saray, İsrail\'in Gazze\'deki operasyonlarına endişeyle yaklaşıyor
14.12.2023 - 00:01,
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Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü "askeri operasyonların" uygulanma şekline ilişkin endişelerini Tel Aviv'e ilettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son durumu ve Joe Biden yönetiminin bölgedeki duruma yaklaşımını değerlendirdi.

Kirby, İsrail'e olan desteklerini yinelerken ve ilk saldırıyı 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığını savunurken İsrail ordusunun sivil kayıpları konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, 'Bu konuda endişelerimiz var ve biz (İsrail'in) askeri operasyonunun icrası konusundaki endişelerimizi ilettik.' değerlendirmesini yapan Kirby, İsrail ordusunun sivil can kayıplarını önleme konusunda daha hassas olması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze'deki sivil kayıpları konusundaki endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Kirby, "İsraillileri olabildiğince hassas ve dikkatli olmaları konusunda sürekli teşvik ediyoruz. Başkan da İsrail'in bir dostu olarak bu konudaki endişelerini dile getirdi." yorumunu yaptı.

İsrail ordusunun Hamas'ın peşinden gitmeye devam edeceğini ancak bunu yaparken aynı zamanda sivilleri hedef almamasının çok önemli olduğunu belirten Kirby, Biden yönetiminin iki devletli çözüme inandığını ve bu bağlamda siyasi çözüm için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükumetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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