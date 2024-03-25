Beyaz Saray, İsrail'in ziyaretini iptal etmesinden büyük hayal kırıklığı duydu

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Refah konusunda Washington'a gelmesi beklenen İsrail heyetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ateşkes oylamasının ardından ziyaretini iptal etmesinden "büyük hayal kırıklığı" duyduklarını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferansla düzenlediği brifingde, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kirby, BMGK'de oylamaya sunulan " Gazze'de acil ateşkes çağrısı tasarısını" ABD'nin veto etmemesi sebebiyle Washington ziyaretini iptal eden İsrail heyetiyle ilgili "hayal kırıklığı" yaşadıklarını söyledi.

Kirby, heyetin ziyaretinin iptal edilmesini, "Refah'ta sahada uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı müzakereler yapmamıza olanak sağlamak için (İsrail heyetinin) Washington DC'ye gelmeyecek olmalarından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradık." sözleriyle yorumladı.

İsrail tarafına Refah'la ilgili düşünce ve önerilerini yine de ileteceklerini kaydeden Kirby, 1,5 milyona yakın sivilin sığındığı bir bölgeye "kara operasyonu" yapmanın doğru olmadığı konusunda emin olduklarını ve bunu sürekli dile getirdiklerini belirtti.

İsrail, ABD'nin, BMGK'de Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurmuştu.

ABD'nin pozisyonunda değişiklik yok

Öte yandan Kirby, Gazze'de ateşkes koşulları konusunda ABD olarak pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını vurguladı ve rehinelerin derhal serbest bırakılması koşuluyla ateşkesin uygulanması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Kirby, "Bu çekimser oyumuz, politikamızda bir değişiklik anlamına gelmiyor, biz rehine anlaşmasının bir parçası olarak ateşkesi zaten destekliyorduk. Bu tasarı, devam eden müzakereleri kabul ediyor. Tasarıyı destekleyeceğimiz bir alan olsun istedik ancak metnin son hali, bizce asli olan bir unsuru, Hamas'ın kınanmasını içermiyordu. Bunu destekleyemezdik." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir bir ateşkes kapsamında rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların girmesinin kendilerinin de savunduğu ana unsurlar olduğunu kaydeden Kirby, Hamas'a kınama olmadığından metne evet demediklerini, ancak ana konular tasarıda aynı şekilde olduğu için veto etmediklerini ima etti.