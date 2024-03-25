Beyaz Saray, İsrail'in ziyaretini iptal etmesinden büyük hayal kırıklığı duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaz Saray, İsrail'in ziyaretini iptal etmesinden büyük hayal kırıklığı duydu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes oylamasının ardından Washington ziyaretini iptal etmesinden büyük hayal kırıklığı duyduklarını açıkladı. Kirby, İsrail heyetinin ziyaretinin iptal edilmesini, Refah konusunda sahada uygulanabilir alternatifler üzerine müzakereler yapma fırsatını engellemek olarak yorumladı. ABD'nin pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirten Kirby, rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla ateşkesin uygulanması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

25.03.2024 19:47  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Refah konusunda Washington'a gelmesi beklenen İsrail heyetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ateşkes oylamasının ardından ziyaretini iptal etmesinden "büyük hayal kırıklığı" duyduklarını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferansla düzenlediği brifingde, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kirby, BMGK'de oylamaya sunulan " Gazze'de acil ateşkes çağrısı tasarısını" ABD'nin veto etmemesi sebebiyle Washington ziyaretini iptal eden İsrail heyetiyle ilgili "hayal kırıklığı" yaşadıklarını söyledi.

Kirby, heyetin ziyaretinin iptal edilmesini, "Refah'ta sahada uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı müzakereler yapmamıza olanak sağlamak için (İsrail heyetinin) Washington DC'ye gelmeyecek olmalarından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradık." sözleriyle yorumladı.

İsrail tarafına Refah'la ilgili düşünce ve önerilerini yine de ileteceklerini kaydeden Kirby, 1,5 milyona yakın sivilin sığındığı bir bölgeye "kara operasyonu" yapmanın doğru olmadığı konusunda emin olduklarını ve bunu sürekli dile getirdiklerini belirtti.

İsrail, ABD'nin, BMGK'de Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurmuştu.

ABD'nin pozisyonunda değişiklik yok

Öte yandan Kirby, Gazze'de ateşkes koşulları konusunda ABD olarak pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını vurguladı ve rehinelerin derhal serbest bırakılması koşuluyla ateşkesin uygulanması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Kirby, "Bu çekimser oyumuz, politikamızda bir değişiklik anlamına gelmiyor, biz rehine anlaşmasının bir parçası olarak ateşkesi zaten destekliyorduk. Bu tasarı, devam eden müzakereleri kabul ediyor. Tasarıyı destekleyeceğimiz bir alan olsun istedik ancak metnin son hali, bizce asli olan bir unsuru, Hamas'ın kınanmasını içermiyordu. Bunu destekleyemezdik." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir bir ateşkes kapsamında rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların girmesinin kendilerinin de savunduğu ana unsurlar olduğunu kaydeden Kirby, Hamas'a kınama olmadığından metne evet demediklerini, ancak ana konular tasarıda aynı şekilde olduğu için veto etmediklerini ima etti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Washington, John Kirby, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, İsrail'in ziyaretini iptal etmesinden büyük hayal kırıklığı duydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İmamoğlu: İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak
    20:19 İmamoğlu: İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.

  • Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler Terörden Temizlendi
    20:16 Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler Terörden Temizlendi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis programı kapsamında düzenlenen bir iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler'in terörden temizlendiğini ve huzur ortamının hakim olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin her alanda yatırımlarla büyüdüğünü ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı. Ayrıca, ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon konularında olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Yılmaz, Bitlis'e yapılan yatırımların artmasıyla birlikte turizm ve ticaretin de geliştiğini söyledi.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı mağlup ederek yarı finale çıktı
    20:15 Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı mağlup ederek yarı finale çıktı

    Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı 89-73 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:42 BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 20:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, İsrail'in ziyaretini iptal etmesinden büyük hayal kırıklığı duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement