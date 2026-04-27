Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde silahlı saldırı: Trump çifti kurtarıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği, silahlı bir saldırganın baskınıyla kaosa dönüştü. Gizli Servis’in müdahalesiyle Trump çifti yara almadan kurtarılırken, üst düzey yetkililer masaların altına saklandı. Saldırgan, Kaliforniya’dan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olarak açıklandı ve sağ ele geçirildi. Bir polis memuru yaralandı. Trump, saldırıyı siyasi mücadelesinin bedeli olarak nitelendirdi. Olay, 1981’de Reagan’a yönelik suikast girişiminin yaşandığı Washington Hilton Oteli’nde gerçekleşti. FBI inceleme başlattı.

Öte yandan, AP anketine göre halkın %59’u Trump’ın İran politikalarını “aşırı” buluyor. %96’lık kesim ise savaş politikalarından hoşnutsuz. Ara seçimlerin Trump yönetimi için turnusol olacağı belirtiliyor.