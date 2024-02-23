Beyaz Saray, Netanyahu\'nun Gazze\'deki savaş sonrası planı hakkında yorum yapmaktan kaçındı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planıyla ilgili detayların kendilerinde henüz olmadığını kaydederek, söz konusu plana ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Beyaz Saray'da dış politika konusundaki en önemli isimlerden Kirby, çevrim içi düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve Netanyahu'nun savaş sonrası planıyla ilgili haberleri değerlendirdi.
Gazze'de savaş sonrasına ilişkin Netanyahu'nun planının detaylarını kendilerinin değil İsrail hükümetinin bildiğini söyleyen Kirby, planla ilgili soruları İsrail'e yönlendirdi.
ABD'nin bu konudaki pozisyonuyla ilgili önceki açıklamalarını tekrarlamakla yetinen Kirby, Netanyahu'nun planıyla ilgili yorum yapmamayı tercih etti.
"Planla ilgili haberleri gördük, bu planların detayları hakkında İsrail hükümetine yönlendirebilirim, ancak bizim kendi görüşlerimiz hakkında konuşabilirim" diyen Kirby, bu konudaki duruşlarının değişmediğini vurguladı.
Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güven ve özgürlük içinde yaşama haklarının olduğunu kaydeden Kirby, "Çatışmalardan sonraki Gazze nasıl olursa olsun Filistinlilerin yeniden canlandırılmış Filistin Yönetimi aracılığıyla orada söz hakkı ve oylarının olması lazım. Gazze'nin daraltılmasını istemiyoruz, ayrıca Filistinlilerin Gazze'de zorla yerlerinden edilmesini de istemiyoruz." şeklinde konuştu.
İsrail yönetiminin kendilerine Refah'ta olası "askeri operasyon" konusunda şu ana dek bir plan sunmadığını da ifade eden Kirby, Refah'ta güvenilir ve uygulanabilir plan olmadan sürecin başlamasının yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
"Yeni yerleşimler konusunda 'hayal kırıklığı' içindeyiz"
Öte yandan Kirby, İsrail yönetiminin açıkladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerleri inşasını öngören planı "hayal kırıklığıyla" karşıladıklarını ve bu yeni yerleşimlerin uluslararası hukuka da uygun olmadığını ifade etti.
Kirby, uzun yıllardır ABD yönetimlerinin Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerlerine karşı olduğunu ve Biden yönetiminin de konuya bu şekilde baktığını dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray, Netanyahu'nun Gazze'deki savaş sonrası planı hakkında yorum yapmaktan kaçındı - Son Dakika
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Almanya, kişisel kullanım amaçlı esrarı kısmen yasallaştırma yolunda ilerliyor. Yeni yasa, ülkeyi Malta ve Lüksemburg'tan sonra esrarı yasallaştıran 3. Avrupa Birliği ülkesi haline getirecek. Tartışmaların ardından Almanya parlamentosunun esrar kullanımını kısmen yasallaştırması bekleniyor. Yasa değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?