Beyaz Saray, Trump'ın Biden yönetimini Gestapo'ya benzetmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaz Saray, Trump'ın Biden yönetimini Gestapo'ya benzetmesine tepki gösterdi

Beyaz Saray, Trump\'ın Biden yönetimini Gestapo\'ya benzetmesine tepki gösterdi

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut başkan Joe Biden yönetimini Nazi Almanyası gizli polis teşkilatı Gestapo'ya benzetmesine tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın şiddet içeren suçlarda düşüş gösteren yaklaşımıyla Amerikan halkını bir araya getirdiğini belirtti. Trump'ın Florida'da yaptığı konuşmada ise Biden yönetimini Gestapo'ya benzeterek eleştirdiği ortaya çıktı.

06.05.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut başkan Joe Biden yönetimini Nazi Almanyası gizli polis teşkilatı Gestapo'ya benzetmesine tepki gösterdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bates, "Başkan Biden, faşistlerin dehşet verici söylemlerini tekrarlamak, Neonazilerle öğle yemeği yemek ve cesur polis memurlarının hayatlarına mal olan çürütülmüş komplo teorilerini körüklemek yerine, şiddet içeren suçlarda son 50 yılın en büyük düşüşünü gösteren yaklaşımla, Amerikan halkını ortak demokratik değerlerimiz ve hukukun üstünlüğü etrafında bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.

The New York Times, Trump'ın 4 Mayıs'ta Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin bağışçılarına yaptığı konuşmanın ses kayıtlarına ulaşmıştı. Gazetenin haberine göre, Trump, Biden yönetimini Nazi Almanyası gizli polis teşkilatı Gestapo'ya benzetmişti.

Trump, hakkındaki davaların Biden yönetimi tarafından planlandığını öne sürerek, "Bu insanlar Gestapo hükümeti yönetiyorlar ve sahip oldukları tek şey bu. Onlara göre kazanmalarının tek yolu bu ve aslında bu onları öldürüyor ama beni rahatsız etmiyor." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Beyaz Saray, Joe Biden, Sözcü, Saray, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Trump'ın Biden yönetimini Gestapo'ya benzetmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, Trump'ın Biden yönetimini Gestapo'ya benzetmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement