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Beyaz Saray, Ukrayna'ya yardım paketinin son olabileceğini bildirdi - Son Dakika
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Beyaz Saray, Ukrayna'ya yardım paketinin son olabileceğini bildirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Kongrede Ukrayna'ya yönelik yardımların onaylanmaması nedeniyle Ukrayna için hazırladıkları yardım paketinin muhtemelen son olacağını açıkladı. Kirby, Kongreye Ukrayna'ya yardımları onaylama çağrısı yaparak, Ukrayna'nın hala yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, Ukrayna\'ya yardım paketinin son olabileceğini bildirdi
19.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:47
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Beyaz Saray, Kongrede Ukrayna'ya yönelik yardımların onaylanmaması nedeniyle Ukrayna için hazırladıkları yardım paketinin muhtemelen son olacağını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, çevrim içi düzenlediği toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yılbaşından önce Ukrayna'ya yeni yardım paketi açıklayacaklarını belirten Kirby, "Bu yapıldığında, Ukrayna'ya yardım için artık fonumuz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kirby, Kongreye de Ukrayna'ya yönelik yardımları onaylama çağrısı yaparak, "Ukrayna'nın hala yardımımıza ihtiyacı var. Kongrenin kendi ulusal güvenlik çıkarlarımız için özgürlük ve demokrasinin yanında olmasının ve harekete geçmesinin vakti geldi de geçiyor." dedi.

Kongrede "Ukrayna'ya yardım" krizi

ABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.

Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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