Kirby'den Putin'e Seçim Uyarısı - Son Dakika
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Kirby'den Putin'e Seçim Uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kamala Harris'i destekleyeceğini ifade etmesine tepki gösterdi. Kirby, Putin'in ABD başkanlık seçimleri hakkında konuşmayı bırakması gerektiğini belirtti.

05.09.2024 22:16
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD başkanlık seçimleri konusunda " Kamala Harris'i destekleyeceğini" ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta." diye seslendi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, ABD başkanlık seçimleri ile ilgili yorum yapan Putin'e tepki gösterdi.

Putin'in Harris'e destek vereceği yönündeki açıklaması sorulan Kirby, "Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta. Kendisi kimseyi şu veya bu yolla desteklememeli." dedi.

Kirby, ABD'nin yeni başkanının kim olacağına sadece Amerikan halkının karar vereceğini vurgulayarak, Putin'in ABD başkanlık seçimleri konusunda yorum yapmayı ve seçimlere müdahale girişiminde bulunmayı bırakması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'na katılan Putin, bir soru üzerine gülümseyerek, "Size söylediğim gibi bizim favorimiz Başkan Biden'dı. Şimdi kendisi yarıştan çekildi fakat destekçilerinden Bayan Harris'i desteklemesini istedi, dolaysıyla biz de bunu yapacağız, onu destekleyeceğiz." demişti.

Putin, konuşmasına, "Tabii ki tercih Amerikan halkına aittir ve biz de o karara saygı duyacağız. Favorilere karar vermek bize düşmez, bu Amerikan halkının seçimidir." sözleriyle devam etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya diğer herkesten daha fazla yaptırım uyguladığını kaydeden Putin, Harris'in yüksek sesle ve "bulaşıcı" şekilde güldüğünü anımsatarak, "Demek ki her şeyden memnun." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA

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