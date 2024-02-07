Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Irak hükümetine özür diledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Irak ve Suriye'de İran destekli milis grupların üslerine düzenlenen saldırılardan önce Irak hükümetini haberdar ettiklerine dair açıklamasından dolayı özür diledi.
Kirby, dün basın toplantısında, saldırıların ardından yaptığı açıklamalardan geri adım attı.
Yaptığı hatadan dolayı çok pişman olduğunu ve özür dilediğini belirten Kirby, hatasının ardında herhangi bir art niyet olmadığının altını çizdi.
Kirby, "İran destekli milis gruplara düzenlenen saldırılardan önce Irak hükümetini haberdar ettikleri" yönündeki açıklamayı, saldırının ilk saatlerinde kendisine verilen bilgiler üzerinden yaptığını söyledi.
John Kirby, 2 Şubat'ta, İran destekli milis grupların üslerine düzenlenen saldırılardan önce Irak hükümetinin bilgilendirildiğini ifade etmişti.
ABD'nin Irak ve Suriye'deki saldırıları
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 Amerikalı askerin öldüğü, 40'tan fazla askerin yaralandığı ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik 2 Şubat'tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.
Irak Hükümet Sözcüsü Basım Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.
Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu belirtmişti.
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