Beyaz Saray yemeğindeki saldırı şüphelisi Cole Tomas Allen hakkında detaylar

Washington Hilton Oteli'nde 25 Nisan akşamı düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililer tahliye edilirken, şüpheli Cole Tomas Allen gözaltına alındı.

31 yaşındaki Allen'ın California'da yarı zamanlı öğretmenlik yaptığı ve oyun geliştiricisi olduğu öğrenildi. Washington DC polisi, şüphelinin pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda bıçak taşıdığını açıkladı. Allen'ın otelde konaklayan bir misafir olduğu ve yalnız hareket ettiği düşünülüyor.

California Institute of Technology mezunu olan Allen, 2017'de makine mühendisliği lisansı aldı, bilgisayar bilimi yüksek lisansı yapıyor. Facebook'ta Aralık 2024'te 'Ayın Öğretmeni' seçildiği görüldü. ABD Savcısı Jeanine Pirro, Allen'a 'şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak' ve 'federal memura saldırmak' suçlamalarıyla dava açılacağını duyurdu.