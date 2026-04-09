Depremde Yıkılan Beydağı Otel Davası, Bilirkişi Raporunun Gelmemesi Nedeniyle 9 Temmuz'a Ertelendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Beydağı Otel davasında, beklenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşma 9 Temmuz'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Beydağı Otel'in yıkılması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; proje müellifi Ömer Şarapnal, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ile belediye görevlileri Alper Yiğit, Mustafa Bingöl ve Mustafa Hakan Büker hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından ek savunma yapacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, bilirkişiden istenen raporun beklenmesine hükmederek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.