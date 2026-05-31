Beyin Ameliyatı Geçirmiş Sağlık Personeli Ölü Bulundu

BEYİN AMİLİYATI GEÇİRMİŞ

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde ölü bulunan sağlık personeli Ümran Yavuz'un (31), Aydın Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalıştığı, raporlu olduğu ve bugün raporunun son günü olduğu öğrenildi. Genç kadının yakın zamanda beyin ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Melek FIRAT/AYDIN,