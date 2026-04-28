Beyin Tümörlerinde Yeni Dönem: Akıllı İlaçlar ve Hibrit Ameliyathaneler

Beyin tümörlerinin tanı ve tedavisinde yeni teknolojilerle önemli ilerlemeler kaydediliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, akıllı ilaçlar, hibrit ameliyathaneler ve moleküler patoloji sayesinde tümörlerin daha iyi kontrol edildiğini, hastaların yaşam sürelerinin uzadığını ve tedavi kaynaklı sinir hücresi hasarlarının azaldığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 130'dan fazla türü bulunan beyin tümörlerinde artık 'hastalık' değil, 'hasta' tedavi ediliyor. Baş ağrısı, unutkanlık, sinirlilik ve güçsüzlük gibi belirtiler hafife alınmamalı. Özellikle çocukluk çağı tümörlerinde beyin tümörleri ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Erken teşhis için standart bir tarama yöntemi bulunmamakla birlikte, belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora başvurulmalı.

Kanser tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım şart. Nöroonkoloji Konseyleri'nde nöroloji, radyoloji, patoloji, beyin cerrahisi ve onkoloji uzmanları karar veriyor. Moleküler yöntemlerle tümörün genetik haritası çıkarılarak akıllı ilaçlar seçiliyor. Modern teknolojiler ameliyat başarısını artırıyor; nöronavigasyon, fonksiyonel MR ve traktografi gibi yöntemlerle cerrahi daha güvenli hale geliyor. Stereotaktik biyopsi ise yüzde 95 doğrulukla tanı konulmasını sağlıyor.

Ne zaman uzmana başvurulmalı? Aşağıdaki sorulara 'Evet' yanıtı veriliyorsa acilen doktora gidilmeli: Ağrı ilk kez 10 yaş altı veya 50 yaş üstünde mi ortaya çıktı? Daha önceki ağrı şiddetlendi ve şekli değişti mi? Baş ağrısı en şiddetli ağrı mı? Ağrı kesicilere rağmen geçmiyor mu? Nörolojik şikayetler eşlik ediyor mu? Baş ağrısı hep aynı bölgede mi? Sabah uyandığınızda baş ağrınız var mı? Kusarak rahatlıyor musunuz?