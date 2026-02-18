Alaattin Köseler'in Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) 27 Şubat 2025'te şafak operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan ve tutukluluğunun 187. gününde İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen ancak savcılığın itirazı üzerine bir üst mahkeme tarafından bir gün sonra yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında bugün aynı mahkeme tarafından tutukluluğun devamına karar verildi.

27 Şubat 2025'te şafak operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler; Metin Ülgey, Fidan Gül Miniç, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı, Tamer Çapraz, Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve Serdar Karahan 5 Eylül 2025 tarihinde yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Tutukluluğunun 187. gününde İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen ancak savcılığın itirazı üzerine bir gün sonra İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanan Köseler bugün bir kez daha mahkeme heyeti karşısına çıktı.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Sevgi Kılıç, CHP Milli Eğitim Politikaları Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP'li ilçe başkanları ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer de takip etti.

Bilirkişi raporuna itiraz: "İddianemeyi koyalamış yapıştırmış. 3 aydır ne yapıyordunuz?"

26 sanıklı davada mahkeme heyeti başkanı, davaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna itibar etmeyeceğini belirtti. Avukatlar da mevcut bilirkişi raporunun somut verileri ortaya koymak yerine görüş belirtir nitelikte olduğunu belirterek dosyadan çıkarılmasını ve yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını istedi. Bir sanık avukatı rapora ilişkin, "İddianemeyi koyalamış yapıştırmış. 3 aydır ne yapıyordunuz? Bir de duruşmaya 1 gün kala göndermişler. Kabul etmiyoruz" derken bir diğer avukat da "Fezlekenin yapay zekayla özetlenmiş hali gibi" değerlendirmesinde bulundu. Bir avukat da "Bilirkişi raporunun kendisi aslında suç unsuru. O bilirkişi raporu yargılamayı etkilemeye tesebbüs ediyor. Bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bir avukat ise beyanı sırasında, önceki duruşmada verilen tahliye kararının, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce SEGBİS kayıtları dahi çıkmamışken verildiğini savundu, dolayısıyla kararın neye istinaden verildiğini bilmeden tutuklama kararı verildiğine dile getirdi.

"Duyduklarımı anlattım, şahit olmadım", "Yani belediye dedikoduları"

Duruşmada mahkemenin sorularını yanıtlayan bir tanık ihaleler hakkında savcılığa vermiş olduğu ifadesindeki beyanlarının kaynağının "belediyede konuşulanlar ve basına yansıyan iddialar" olduğunu söyledi. Tanık "duyduklarımı anlattım, şahit olmadım" derken, mahkeme başkanı "yani belediye dedikoduları" diye karşılık verdi.

Köseler: Hakkımda yeniden tutuklama kararı çıkarıldığını evimde öğrendim. Ekipleri bekledim. Kaçacak bir yerim yoktu

Sabah 10.30 sıralarında başlayan duruşmada 16.45 sıralarında savunmasını yapmaya başlayan Köseler ise "Tahliyemin ardından Paşabahçe'de bir konuşma yaptım ve heyetinize de teşekkür ettim. 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısının yerinin değiştirildiğini ve hakkımda yeniden tutuklama kararı çıkarıldığını evimde öğrendim. Ekipleri bekledim. Kaçacak bir yerim yoktu. 18. Ağır Ceza nöbetçi değildi; o süreçte kurulmuş bir mahkemeydi… Kaçma şüphesinden bahsediyorlar; evimde bekledim. Bilirkişi raporunun olmadığı söyleniyor. Bilirkişi raporunu ben talep etmiştim. SEGBİS izlenilmediği için sizin verdiğiniz karar 18. Ağır Ceza tarafından yok sayılmıştır" dedi.

Tutukluluğun devamına karar verildi

Avukatların taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tutukluluğun devamına karar verildi. Köseler, adliyeden alkışlarla uğurlandı. Karar karşısında bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.