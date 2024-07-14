Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmalarında Sorunları Dinledi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmalarında Sorunları Dinledi

Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmalarında Sorunları Dinledi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Tokatköy'de yapılan 'Mahalle Buluşmaları'nda yurttaşların imar, mülkiyet ve kentsel dönüşüm ile ilgili sorunlarını dinledi. Köseler, talepler için gerekli görüşmeleri yapacaklarını söyledi.

14.07.2024 13:47  Güncelleme: 14:06
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(İSTANBUL) - İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Mahalle Buluşmaları"nda Tokatköy'de yurttaşların imar, mülkiyet ve kentsel dönüşüm ile ilgili sorunlarını dinledi. Köseler, "Beykoz'da yıllardır göç ettirme planı uygulanıyor. Bu işin anahtarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Talepleriniz için gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi.

Beykozluların sorunlarına yerinde ve kalıcı çözüm getirmek amacıyla başlatılan "Mahalle Buluşmaları"nın 10. toplantısı Tokatköy'de yapıldı. Tokatköy Ortaokulu'nda yapılan toplantıya, uzu yıllar tapu ve imar sorunlarının çözülmesini bekleyen mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi.

Köseler, toplantıda yaptığı konuşmada, Beykozluların ilçede kalması için imar planlarının revize edilmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu kardeşiniz 1999 yılında söz verdi, Tokatköy'de tapularınızı dağıttı. Burada 20-25 senedir göç ettirme planı uygulanıyor. O yüzden bu planları revize etmemiz lazım. Bu işin anahtarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda talepleriniz için gerekli görüşmeleri yapacağız. Beykozlu  gençler iş bulmak için ilçe dışına çıkmak zorunda kalıyor. Bunu önlemek için gençlerin çalışacağı alanları planlarda göstermek gerekiyor. Beykoz, işçi ve emekçi kentiydi. Fabrikalar, dericilik, sayacılık, camcılık atölyeleri vardı. Bacasız sanayi sitelerini mutlaka lejanta koydurmamız lazım ki bu insanlar işsizliğini burada çözelim."

Köseler ulaşım soruları üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üç modern deniz dolmuşunu Beykoz'un kullanımına verdiğini, İETT'nin ilçede yüzde 12 oranında sefer artırımına gittiğini ve yapılan iyileştirmelerin günlük hayatta hissedilmeye başlandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Tokatköy, Beykoz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmalarında Sorunları Dinledi - Son Dakika

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