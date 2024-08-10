Beykoz Belediyesi Mahalle Buluşmaları Akbaba Mahallesi'nde devam etti

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi'nin Mahalle Buluşmaları, Akbaba Mahallesi'nde devam etti. Buluşmaya katılan Başkan Alaattin Köseler, mahalle sakinlerine toplumsal sağlık ve hizmet alanı sözü verdi.

Beykoz'un 45 mahallesinde gerçekleştirilecek Mahalle Buluşmaları'nın 14'üncüsü, vatandaşların yoğun katılımıyla Akbaba Köy Kahvehanesi bahçesinde yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirildi

Mahalle Buluşması öncesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nden polis memurları; bağımlılıkla mücadele konusu başta olmak üzere UYUMA akıllı cep telefonu uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlar taleplerini iletti

Buluşmada, Mahalle Muhtarı Yüksel Kılıç ve mahalle sakinleri; sağlık ocağı, hız kesici kasis, çocuk parkı, imar, binalara güçlendirme ve çatı yapım izni, sokak temizliği, otobüs seferlerinin artırılması ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak doğal yaşam alanında bırakılması taleplerini iletti.

Vatandaşlardan gelen sağlık ocağı talebine ilişkin konuşan Başkan Köseler, "Akbaba Mahalle'mizde belediyemiz mülkiyetinde sağlık ocağı ve belediye hizmet alanı var. Biz yönetim olarak girişimlerde bulunduk ve Akbaba Mahalle'mize toplumsal sağlık ve hizmet alanını çok kısa bir zamanda kazandırmak için çalışmalara başladık" dedi.

Buluşmada, yaralı sokak hayvanlarını yerinde tedavi etme sürecinin başlatıldığı vurgulanarak, vatandaşlara ilçedeki sokaktaki can dostlara yönelik toplama yapılmayacağının garantisi verildi.