Beykoz Belediyesi Riva'da Asfalt Çalışması Gerçekleştiriyor

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Riva'daki yollarda asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin tarihi ve turistik mahallesi Riva'da muhtarlık ve sakinlerin talebi üzerine başlatılan çalışmayla ilk etapta 27 sokağa, 260 ton asfalt kırığı serildi, çöken ve bakımsız kısımlar onarıldı. Tatil sezonu dolayısıyla ekiplerin yoğun mesai harcadığı çalışma kapsamında, uzun süredir hizmet bekleyen yollar iyileşirken, mahalle sakinlerinin günlük yaşamı da kolaylaşıyor.

Belediye, Riva'da program dahilinde 50 sokağın bakımını yapmayı ve 500 ton asfalt kırığı sermeyi planlıyor.