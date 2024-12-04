Beykoz'da 7 Bin Çocuğa Spor Karnavalı Coşkusu

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, ilçedeki 7 farklı mahallede düzenlediği Spor Karnavalı etkinlikleri ile 7 bin çocuk ve genci kendi mahallesinde eğlence ile buluşturdu.

Beykoz Belediyesi'nin Kavacık, İncirköy, Anadolu Hisarı, Yenimahalle, Soğuksu, Çiftlik ve Ortaçeşme mahallelerinde düzenlediği Spor Karnavalı etkinliklerinde;ilçedeki çocuklar ve gençler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de çeşitli spor aktiviteleriyle tanışma fırsatı buldu. Beykoz Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen karnavallar, çocuk ve gençlerin fiziksel aktiviteye olan ilgisini artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini aşılamak amacıyla düzenlendi.

Sporun en eğlenceli hali

Sporun eğlenceyle buluştuğu bir atmosferde katılımcılar; okçuluk, zumba kids, tırmanma duvarı, şut beceri parkuru, trambolin alanları, dart oyunları ve şişme kaydırak gibi çeşitli aktiviteleri deneyimleme fırsatı yakaladı.

Sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ve spor alışkanlığının erken yaşta kazandırılması amacıyla düzenlenen karnavallar, 7 bin ziyaretçi ağırladı.

Mahallelerdeki sosyal hayatı canlandırarak, gençlerin birlikte vakit geçirebileceği eğlenceli ve öğretici bir ortam sunan karnavallar, mevsim şartlarının el verdiği havalarda yeniden çocuk ve gençlerle buluşacak.