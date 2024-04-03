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Beykoz'da AK Parti'nin itirazları reddedildi - Son Dakika
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Beykoz'da AK Parti'nin itirazları reddedildi

Beykoz\'da AK Parti\'nin itirazları reddedildi

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazları reddetti. İlçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması talepleri değerlendirildikten sonra karar verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililere seslenerek İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceğini belirtti ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Bir grup partili ise Beykoz İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutmaya devam edeceklerini açıkladı.

03.04.2024 06:19  Güncelleme: 06:20
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Beykoz'da AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi.

Kurul, değerlendirmenin ardından seçim sonuçlarına itirazları reddetti.

Karar sonrası partililere seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da oyların tamamı ile daha sonra yapılan geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazların reddedildiği bilgisini paylaştı.

İl Seçim Kuruluna da itiraz edilebileceğine dikkati çeken Çelik, şunları dile getirdi:

"Bu yönüyle de sürecin takipçisiyiz. Benzer bir konu şu anda Gaziosmanpaşa'da yaşanıyor. Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kurulu, rakip siyasi partinin yaptığı itirazları kabul etti. Biz, kabul edilen itiraza yönelik İl Seçim Kuruluna itiraz ettik. Hem Beykoz'daki süreci hem Gaziosmanpaşa'daki süreci çok dikkatli bir biçimde takip ediyoruz."

"Provokasyonlara meydan vermeden sakin bir biçimde süreci yönetelim"

Bir grup partilinin Beykoz İlçe Seçim Kurulundaki nöbetlerini sürdüreceğini belirten Çelik, vatandaşları evlerine dönmeye davet etti.

Çelik, "Şu konuya büyük bir hassasiyetle dikkat edelim. Tartışmalara, provokasyonlara meydan vermeden sakin bir biçimde süreci yönetelim." dedi.

İlçe Seçim Kurulunun kararını açıklamasının ardından bekleyen partililer bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da AK Parti'nin itirazları reddedildi - Son Dakika

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