Beykoz'da CHP'den seçilen 9 meclis üyesi Yeni Parti'ye geçince Yeni Parti grubu kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beykoz'da CHP'den seçilen 9 meclis üyesi Yeni Parti'ye geçince Yeni Parti grubu kuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Beykoz Belediye Meclisinde 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 9 meclis üyesi partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. İstifa dilekçeleri gündeme geçilmeden okunurken bu gelişmeyle Yeni Parti grubu kuruldu.

Beykoz Belediye Meclisinde 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 9 meclis üyesi partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Beykoz Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Serkan Şahin yönetiminde belediye hizmet binasında toplandı.

CHP'den seçilen 9 meclis üyesi CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Bu gelişmeye bağlı olarak Yeni Parti grubu kuruldu.

Gündeme geçilmeden önce CHP'li 9 meclis üyesinin Meclis Başkanlığına sunduğu, partilerinden istifa ettiklerini belirten dilekçeler ile divan katibi Fatih Çelik'in istifa dilekçesi okundu.

İstifalar sonrası divan katipliği ve komisyon seçimlerini Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetti.

Seçimlerin ardından gündemdeki komisyon raporları oylandı.

Bir sonraki meclis toplantısının 7 Aralık 2026 Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:50:02. #7.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da CHP'den seçilen 9 meclis üyesi Yeni Parti'ye geçince Yeni Parti grubu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android